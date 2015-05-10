بعد ظلام ماسبيرو.. إعلاميون يطالبون وزير الكهرباء بالاستقالة

شن عدد من الإعلاميين المصريين هجوما حادا على وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، عقب واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) ، وتوقف البث فجأة أمس، مطالبين الوزير بتقديم استقالته.

واستأنفت قنوات التلفزيون الرسمي المصري البث مساء السبت بعد توقف استمر نحو نصف ساعة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

فقد وجه الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه "بوضوح" على قناة "الحياة"، حديثه لوزير الكهرباء قائلا : " قدِّم استقالتك يا سيادة الوزير"، موضحا : "لحد إمتى وزير الكهرباء هيقول تصريحات في الهواء، لو مش عارف تحل المشكلة، قدم استقالتك ".

وأضاف قائلا "الموضوع لا يحتمل تصريحات الوزير، ويبدو أن الصيف المقبل سيكون أسوأ في مسألة انقطاع الكهرباء ".

بدورها، وصفت الإعلامية رولا خرسا، واقعة انقطاع الكهرباء، بأنها: "فضيحة بكل المقاييس، أن ينقطع التيار الكهربائي عن تلفزيون الدول"

وباستنكار، قالت رولا -عبر برنامجها "وماذا بعد"- على قناة "ltc" مساء السبت: "إيه اللي بيحصل ده، ومين المسؤول عن الحاجات الغريبة والعجيبة اللي بتحصل دي".

في الوقت نفسه، غادر وزير الكهرباء والطاقة الرياض على نفس الطائرة التي وصل عليها مساء أمس؛ وذلك بعد إبلاغه بما شهده مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو من انقطاع للتيار الكهربائي لمتابعة الأمر بنفسه .

وكان عصام الأمير أكد أن انقطاع التيار الكهربائي جاء نتيجة تذبذب التيار الكهربائي من شركة الكهرباء، ما أدى إلى عطل فني مفاجئ في اللوحة الرئيسية التي تنقل الكهرباء لاستوديوهات البث لقنوات التليفزيون المصري الأولى والثانية، والفضائية المصرية وقنوات النيل المتخصصة، مؤكدا أن الحادث ليس نتيجة "عمل تخريبي" .