المعارضة السورية المسلحة تبدأ هجوماً على مشفى جسر الشغور

فجرت قوات المعارضة السورية سيارة مفخخة بمشفى جسر الشغور الذي تحاصره بريف إدلب (شمالا) ويتحصن فيه قادة وعناصر من قوات النظام في إطار هجوم يستهدف السيطرة على المشفى.

وقالت شبكة شام إحدى تنسيقيات المعارضة بأن جيش الفتح نفذ "عملية استشهادية استهدفت مشفى جسر الشغور بريف إدلب".

كما أشارت شبكة سوريا مباشر إن مقاتلي المعارضة بدأوا عملية اقتحام لمشفى جسر الشغور الذي يحاصرونه منذ أسابيع، ووعد بشار الأسد منذ أيام بفك الحصار عنه.

وبث ناشطون ميدانيون صورة تظهر المشفى الوطني بجسر الشغور قبل وبعد العملية، وأخرى تظهر سحب كثيفة من الدخان تتصاعد لمشفى الجسر بعد استهدافه من قبل قوات المعارضة.

من جهة أخرى أفاد آخرون بأن 6 قتلى من عناصر قوات النظام السوري بعد تفجير مبنى لهم في بلدة عتمان بريف درعا .