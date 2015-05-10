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السودان يرتب لإعادة 240 ألف لاجئ من تشاد

10/5/2015
 

كشفت "معتمدية اللاجئين بالسودان"، عن عودة طوعية وشيكة لنحو 240 ألفاً من مخيمات اللجوء بتشاد، في حين عاد 535 لاجئاً سودانياً من إثيوبيا طوعيا، وجاهزية 1.434 آخرين للعودة إلى ولاية النيل الأزرق في انتظار إجراءاتهم.

وقال معتمد اللاجئين بالسودان، حمد الجزولي إن الأسابيع القادمة ستشهد الترتيب لبرنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين في مخيمات اللجوء بدولة تشاد البالغ عددهم 240 ألفا.

وأضاف الجزولي أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، خصصت مبلغ 10 ملايين دولار لتغطية احتياجات لاجئي دولة جنوب السودان الموجودين في معسكرات بولاية النيل الأبيض.

وأشار معتمد اللاجئين بالسودان، إلى أن اجتماعات ستعقد في الـ 19 و 20 من مايو الجاري، بالتنسيق مع السلطة الإقليمية لدارفور ومعتمدية اللاجئين بالسودان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لوضع الترتيبات اللازمة لبرنامج العودة الطوعية للاجئين بمخيمات تشاد.

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