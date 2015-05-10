التحالف يستهدف منزل صالح بصنعاء

إحدى غارات قوات التحالف على العاصمة اليمنية صنعاء (Getty image)

استهدفت قوات التحالف العربي فجر اليوم منزل الرئيس اليمني المخلوع علي صالح وسط العاصمة صنعاء، والذي يُعتقد أن صالح موجود خارجها.

وفي محافظة مأرب أمهلت المقاومة الشعبية المسلحين الحوثيين 24 ساعة للانسحاب من المحافظة من دون أي شروط. ودعت المقاومة في بيان لها أبناء مأرب إلى التعبئة العامة في حال عدم انسحاب الحوثيين بعد المهلة التي تنتهي اليوم (الأحد) في الثالثة عصراً.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري إن الميليشيات الحوثية منعت المواطنين من مغادرة مدينة صعدة. وأضاف أن جزءاً من تكتيك الحوثيين يتمثل في استخدام المدنيين دروعا بشرية. وكانت قيادة التحالف قد أعلنت تدمير مقارَ لقياديين حوثيين في محافظة صعدة تجاوز عددها 130 في أقل من 24 ساعة.

قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إن دول التحالف حريصة على مراقبة الأوضاع في اليمن لضمان التزام الأطراف بالهدنة المقرر بدؤها في اليمن الثلاثاء المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو بمدينة أنطاليا التركية في إطار الاجتماع التحضيري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية- التركية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال العطية "تم الاعلان عن الهدنة والتي تبدأ من يوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة ليلاً.. هذا لا يعني أن القرار الصادر من مجلس الأمن لن ينفذ بحذافيره، هذه بادرة لفتح المجال للأعمال الانسانية وإدخال المواد الإغاثية والمواد الطبية التي يحتاجها أشقائنا في اليمن.

وأضاف وزير الخارجية القطري "لكن في نفس الوقت، سوف تكون دول التحالف حريصة على مراقبة الوضع داخل اليمن سواء في الجو والبحر أو على الأرض لكي يلتزم الحوثي ومن يدعمه ومن خلفه بهذه الهدنة، وإلا سوف تضطر العمليات لمعاودة الاستمرار".

في الوقت نفسه، أعلن متحدث باسم القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، قبول الهدنة الانسانية التي أُعلن عنها لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال العقيد الركن شرف غالب لقمان في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إن قواته تقبل الهدنة، لكنه أضاف أنّ أي اختراق عسكري لهذه الهدنة سيُـرد عليه وأنّ ذلك الرد حق مشروع وواجب مقدس، على حد تعبيره.

ونقلت رويترز عن بيان للحوثيين أنهم سيتعاملون بشكل إيجابي مع أي جهود لإنهاء معاناة الشعب اليمني في علامة على إمكان قبولهم هدنة انسانية لمدة خمسة أيام اقترحتها السعودية.

وكانت السعودية قد قالت يوم الجمعة إن هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام ستبدأ في اليمن يوم الثلاثاء إذا وافق الحوثيون على هذه الهدنة.