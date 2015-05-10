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إخوان مصر بعد أحداث "البصارطة" .. الثورة لن تهدأ

10/5/2015
 

"لا الثورة ستهدأ ولا الثوار سيتراجعون"، هكذا علق محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين على الأحداث التي وقعت أمس في قرية البصارطة بمحافظة دمياط وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات.

وتأتي تلك الأحداث بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على 13 فتاة من رافضي الانقلاب بقرية البصارطة، عقب مشاركتهم في إحدى المظاهرات المناهضة للنظام الحاكم في مصر، مساء الثلاثاء الماضي.

وقال منتصر في سلسلة تغريدات متتابعة له:"مستمرون في ثورتنا وحراكنا حتي يخرج كافة الأحرار من المعتقلات فينعموا بالحرية التي كتبها الله لنا".

وأضاف :" لقد خط شباب البصارطة رسالة بأن الدماء والروح غالية لكن العرض أغلي وأعز"، مشددا على أنه :"لا الثورة ستهدأ ولا الثوار سيتراجعون… ماضون في طريقنا بعون الله ولن ننسي ثأرنا وأسرانا ".

في الوقت نفسه، شهدت محافظة دمياط مظاهرات ليلية السبت تضامنا مع قرية البصارطة ضد ما وصفوه حصار الأمن لها، وتحطيم منازل سكانها، واعتقال أبنائها وقتل عدد من شبابها  أمس السبت.

فقد نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بدمياط مسيرة بقرية الخياطة، ومسيرة أخرى بقرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا، شهدتا إقبالا كبيرا منددتين باقتحام قرية البصارطة، وأكدت على حرمة الدم المصري.

وكانت قوات الشرطة قد أطلقت الرصاص الحي على أهالي القرية، واعتقلت العشرات منهم, ومنعت الطلاب من الوصول للامتحانات وحطمت بعض المنازل .

وقررت النيابة العامة المصرية حبس 25 من رافضي الانقلاب بينهم 13 فتاة لمدة 15 يوما على خلفية الأحداث التي وقعت في قرية البصارطة بدمياط الأسبوع الماضي

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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