مقتل 60 حوثيا وإصابة نحو 70 آخرين في محافظة تعز

قصف مواقع للحوثيين – أرشيف

لقي ما لا يقل عن 60 من عناصر الحوثيين مصرعهم بمحافظة "تعز" جنوب غربي اليمن في قصف لطائرات التحالف العربي، فيما جرح حوالي 70 آخرين.

و سيطرت المقاومة الشعبية في "تعز" على موقع "الخمسين" شمال مدينة "تعز" العاصمة بعد مواجهات مع قوات الحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح, وتدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين في محيط مبنى الاستخبارات العسكرية الذي سيطرت عليه المقاومة أمس والمناطق المجاورة لها.

من ناحية أخرى, قامت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي بقصف مديرية "حرض" بمحافظة "حجة" شمال غربي اليمن, واستهدفت المجمع الحكومي وفندقا يقيم فيه الحوثيون ومنطقة "أبو دوار" التي تعد معقلا للحوثيين في حجة.