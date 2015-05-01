مدعية بالتيمور: وفاة الشاب الأسود "جريمة قتل"

مدعية بالتيمور – ماريلين موسبي

أعلنت مدعية بالتيمور (الجمعة) أن وفاة الشاب الأسود "فريدي غراي" بعد أسبوع على توقيفه في المدينة تعتبر "جريمة قتل" مشيرة إلى أنه تم توجيه التهم إلى ستة من عناصر الشرطة في هذه القضية.

وعرضت ماريلين موسبي أمام الصحافيين تقارير التحقيق حول وفاة الشاب غراي البالغ من العمر 25 عاما في 19 من أبريل / نيسان والتي أدت إلى اضطرابات في مدينة بالتيمور الواقعة شرقي الولايات المتحدة.

وتتراوح التهم الموجهة لضباط الشرطة بين "القتل من الدرجة الثانية " و"الاعتداء" وكشفت المدعية العامة مرالين موسبي أن غراي تعرض إلى إصابة بالغة في عنقه عندما تم تقييد يديه ورجليه داخل حافلة للشرطة أقلته إلى سجن بالمدينة، وقالت إن اعتقاله لم يكن بصورة قانونية وإنه لم يكن يحمل سكينا كما ادعى أفراد الشرطة.

وكانت وفاة غراي في ظروف غامضة قد أدت إلى احتجاجات واضطرابات في مدينة بالتيمور في ولاية مريلاند الأمريكية، كان أعنفها ليلة الاثنين الماضي عندما أشعل متظاهرون النار في محلات تجارية وسيارات في المدينة ما دعا سلطات المدينة لاستدعاء قوات الحرس الوطني وقوات الجيش وفرضت نظام حظر التجوال لمدة أسبوع في محاولة لوقف أعمال العنف التي شهدتها بالتيمور.

وقد انتقلت الاحتجاجات من بالتيمور إلى غيرها من المدن الأمريكية حيث سلطت الأضواء من جديد على الطريقة التي تتعامل فيها الشرطة مع الأمريكيين من أصول أفريقية.