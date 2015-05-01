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تنظيم الدولة يتبنى تفجيرات بغداد "ثأرا" لنازحي الأنبار

1/5/2015

تفجيرات سابقة في بغداد – أرشيف

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (الجمعة) تفجير عدد من السيارات المفخخة في بغداد، والتي أدت إلى مقتل 11 شخصا على الأقل، حيث قال إن التفجيرات تأتي "ثأرا" للنازحين من محافظة الأنبار.

وقال التنظيم في بيان إنه قام بتفجير ست سيارات  بينما أشارت مصادر أمنية عراقية إلى أن ثلاث سيارات فقط تم تفجيرها في مدينة الصدر وأشار ضابط  تابع لقوات الأمن إن حصيلة التفجيرات بلغت 11 قتيلا على الأقل و42 جريحا.

وشهدت بغداد في الأيام الماضية عمليات خطف وقتل بحق عدد من النازحين من محافظة الأنبار التي يسيطر التنظيم على مساحات واسعة منها ، كما شهدت محافظة  الأنبار مؤخرا موجة نزوح كثيفة تجاه بغداد ومناطق أخرى، إثر احتدام المعارك بين القوات الأمنية وتنظيم الدولة لا سيما في مدينة الرمادي التي يسيطر تنظيم الدولة على أحياء منها منذ مطلع العام 2014.

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