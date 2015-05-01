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تقرير أممي يتهم إيران بتسليح الحوثيين منذ 2009

1/5/2015
العلم الإيراني  بجوار منشأة نفطية (ارشيف )

 

وجّـه تقرير سري أعده خبراء لجنة العقوبات المفروضة على إيران التابعة للأمم المتحدة، اتهامات لطهران بتسليح مليشيا الحوثي في اليمن منذ العام 2009.

 

واستند التقرير إلى نتائج تحقيق السلطات اليمنية عام 2013 بشأن إيقافها سفينة صيد إيرانية محملة بالأسلحة.

 

 

 

وأشار التحقيق إلى أن السفينة "جيهان" كانت تنقل سراً شحنات أسلحة بشكل منتظم إلى الحوثيين منذ العام 2009، تتضمن صواريخ مضادة للدروع والطائرات، وأن إيران كانت مصدر هذه الشحنات.

 

 

 

كما وثق تقرير الخبراء 6 حالات أخرى على الأقل لسفن صيد إيرانية متجهة إلى اليمن وعلى متنها أسلحة.

 

 

 

وفي محافظة أبين جنوبي اليمن، أفاد مراسل الجزيرة بأن اثنين من ميليشيا الحوثي قتلا في اشتباكات مع المقاومة في زنجبار . وكان 4 من الحوثيين قد قتلوا وأسر اثنان آخران، كما قُتل مقاتلان من المقاومة وأصيب ثلاثة آخرون في مواجهات بين الجانبين. وقد نشبت الاشتباكات حينما حاول مسلحون حوثيون التسلل الى معسكر عكد الذي تسيطر عليه المقاومة الشعبية في المنطقة الوسطى من محافظة أبين منذ أسبوعين

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