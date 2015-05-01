تظاهرات رافضة للانقلاب في أسبوع "العمال طليعة الثورة "

تظاهرات رافضة للانقلاب في مصر(الجزيرة مباشر)

خرجت اليوم (الجمعة) مسيرات في عدة محافظات مصرية تحت شعار "العمال طليعة الثورة " دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مختلف محافظات مصر .

شملت التظاهرات محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية وقنا والأقصر وشمال سيناء ودمياط والغربية والفيوم .

ففي الإسكندرية واصل المتظاهرين مسيراتهم اليومية الرافضة للانقلاب العسكري، تحت شعار "العمال طليعة الثورة " التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية في مختلف محافظات مصر.

وخرجت التظاهرات منذ صباح اليوم في مناطق المنتزه والرمل "شرق المحافظة" رافعة الأعلام المصرية وشعارات رابعة وصوراً للمعتقلين من العمال والطلاب وصوراً للدكتور محمد مرسي.

كما خرج عدد من التظاهرات ظهر اليوم (الجمعة) من مناطق العوايد وأبو سليمان والعصافرة وسيدي بشر "شرق " والحضرة وغيط العنب "وسط " والعجمي والورديان "غرب" وأكد المشاركون استمرارهم في التظاهرات اليومية حتى سقوط الانقلاب .

وأكد المتظاهرون خلال مسيرتهم أن الانقلاب قد قضى على العمالة المصرية وسرق حقوق العمال، وتجاهل مطالبهم، وأغلق عشرات الشركات.

رفع المتظاهرون شعارات رابعة ومطالبات بالحرية وعودة الشرعية وسقوط "حكم العسكر" كما رفعوا صورا لمرسي مطالبين بإطلاق سراحه.

و في المعادي خرجت مسيرة، صباح اليوم، انطلاقا من مسجد الرحمن وجابت الشوارع مرورا بأحمد زكي والمعادي وعرب المعادي منددة بـ "جرائم" الانقلاب العسكري وبالأحكام "الجائرة والباطلة" ضد المعتقلين .

وفي فاقوس بمحافظة الشرقية نظم التحالف الوطني، بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب بالشرقية، مسيرة صباحية داخل مدينة الصالحية الجديدة ضمن فعاليات "العمال طليعة الثورة ".

هذا و قد قامت قوات الأمن بفرض حصار أمني بالمدرعات وناقلات الجنود والشرطة العسكرية علي مدينة حوش عيسي لمنع خروج التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري .

كما أفاد شهود عيان أن قوات الامن اقتحمت قرية أشمنت شمال بنى سويف لفض تظاهره شبابية وتحاصر قرية الميمون لليوم السبعين على التوالي .

و تشابهت باقي الفعاليات في المحافظات الأخرى من حيث رفضها للانقلاب العسكري والمطالبة بالحفاظ على حقوق العمال والمطالبة بعودة المسار الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين.