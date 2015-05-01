المقاومة الشعبية تستهدف مواقع تمركز الحوثيين بتعز

المقاومة الشعبية باليمن (ارشيف )

في تعز جنوب غربي اليمن استهدفت المقاومة الشعبية مواقع تمركز الحوثيين في أكثر من منطقة بينما واصلت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح قصف مناطق المدنيين.



أثناء ذلك، أعلنت المقاومة الشعبية في تعز تشكيل مجلس تنسيق برئاسة الشيخ حَمُودْ سعيد المِخلافي يضم قادة ميدانيين ومدنيين وهيئة استشارية عليا.



وفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة أن طائرات التحالف قصفت رتلا من الحوثيين في منطقة الذكرة بتعز.



كما أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن شهود عيان أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من معسكر الأمن المركزي بالضالع عقب هجوم للمقاومة بصواريخ آر بي جي وأسلحة متوسطة من عدة جهات .



وكان مصدر في المقاومة الشعبية بالضالع قد قال إن المقاومة نصبت كمينا لتعزيزات مسلحة لميليشيا الحوثيين وقوات صالح في منطقة الجليلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



من جهة أخرى، شهدت الضالح تخريج مئة وأربعين متدربا من مختلف مناطق جنوب اليمن. ونظم المتدربون عروضا عسكرية على أرض الميدان، حضرتها قيادة المقاومة الجنوبية والحاضنة الشعبية لها.