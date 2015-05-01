البث الحي
منوعات

المقاومة الشعبية تستهدف مواقع تمركز الحوثيين بتعز

1/5/2015
المقاومة الشعبية باليمن (ارشيف )

في تعز جنوب غربي اليمن استهدفت المقاومة الشعبية مواقع تمركز الحوثيين في أكثر من منطقة بينما واصلت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح قصف مناطق المدنيين. 

أثناء ذلك، أعلنت المقاومة الشعبية في تعز تشكيل مجلس تنسيق برئاسة الشيخ حَمُودْ سعيد المِخلافي يضم قادة ميدانيين ومدنيين وهيئة استشارية عليا.

وفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة أن طائرات التحالف قصفت رتلا من الحوثيين في منطقة الذكرة بتعز.

كما أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن شهود عيان أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من معسكر الأمن المركزي بالضالع عقب هجوم للمقاومة بصواريخ آر بي جي وأسلحة متوسطة من عدة جهات .

وكان مصدر في المقاومة الشعبية بالضالع قد قال إن المقاومة نصبت كمينا لتعزيزات مسلحة لميليشيا الحوثيين وقوات صالح في منطقة الجليلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

من جهة أخرى، شهدت الضالح  تخريج مئة وأربعين متدربا من مختلف مناطق جنوب اليمن. ونظم المتدربون عروضا عسكرية على أرض الميدان، حضرتها قيادة المقاومة الجنوبية والحاضنة الشعبية لها.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)