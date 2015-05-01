المعارضة السورية تتقدم بمدينة أريحا و ريف إدلب

المعارضة السورية المسلحة(ارشيف

سيطرت المعارضة السورية المسلحة على تل معر طبعي الواقع شرق مدينة أريحا، بعد اشتباكات عنيفة إثر هجوم مقاتلي جيش الفتح على مواقع قوات النظام في مدينة أريحا وجبل الأربعين.



تأتي هذه التطورات في سياق معركة يشنها مقاتلو جيش الفتح على ما تبقى لقوات النظام السوري من مواقع في ريف إدلب الغربي، وذلك بعد سيطرته على معسكر القرميد ومدينة جسر الشغور.



كما تدور في ريف اللاذقية معارك عنيفة بين كتائب المعارضة السورية وقوات النظام. و تفيد الأنباء الواردة من هناك أن عددا من جنود النظام قــُتلوا أثناء محاولتهم التقدم عبر محور "تلة الشيخ محمد" في ريف اللاذقية.

وتأتي هذه المعارك بعد انسحاب قوات النظام من عدد من مواقعها في إدلب باتجاه اللاذقية واستقدامها تعزيزات ضخمة.



من ناحية اخرى تمكنت المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على أجزاء واسعة من المناطق التي كان يسيطر عليها ما يسمى "جيش الجهاد" في ريف القنيطرة، الذي يُعتقد أنه مُوالٍ لتنظيم الدولة الاسلامية.

وكان أفراد من جيش الجهاد قد قــَتلوا أفراداً من الجيش السوري الحر أثناء توجههم لمقارعة جنود النظام في ما يعرف بمدينة البعث ذات الموقع الاستراتيجي.



وأفاد شهود عيان أن هجوم لجبهة النصرة قامت به أول أمس الأربعاء قد قتلت فيه نحو ستة من قوات النظام وحزب الله اللبناني بعد استهدافها بصواريخ لرتل سيارات ، و قالت النصرة إنها كانت محملة بإمدادات لمواقع حزب الله وقوات النظام في جبال القلمون السورية التي تشهد اشتباكات متكررة بين الطرفين.

هذا و قد قال مراسل الجزيرة في حلب إن ستة أشخاص قتلوا و جرح آخرون جراء إلقاء الطيران المروحي السوري برميلا متفجرا على حي الصالحين جنوبي مدينة حلب



وأضاف المراسل أن أربعة براميل متفجرة أخرى سقطت على أحياء بستان القصر و مساكن هنانو و المعادي ، و خلف القصف أضرارا مادية فقط. يذكر أن الأحياء الجنوبية في مدينة حلب تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة.