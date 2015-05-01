المالكي يبحث في نيوزيلندا التوجه مجددا لمجلس الأمن

وزير الخارجية الفلسطيني – رياض المالكي

بدأ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (الجمعة) لقاءات رسمية في نيوزلندا من أجل حشد الدعم الدولي الهادف لاستصدار قرار أممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان ( الجمعة) فقد استهل المالكي زيارته الرسمية بلقائه مع نظيره النيوزلندي "موراي ماكيلي" حيث تناقشا حول التوجه الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن جدول وسقف زمني محدد وبضمانات دولية لتنفيذه.

وأعرب وزير الخارجية النيوزلندي خلال هذه المشاورات عن رغبه بلاده في تقديم مبادرة ومقترح لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام والأمن والاستقرار باعتبارهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.

كما عبر "ماكيلي "عن اهتمامه بضرورة وضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأيضا الإسراع في إنهاء الاحتلال والاستيطان, مؤكدا استعداد نيوزلندا للتحرك والتنسيق مع كافة الأطراف والمكونات الدولية لضمان نجاح استصدار هذا القرار.

كما تحدث "المالكي" عن أهميه رفع مستوى التمثيل والدعم النيوزلندي لفلسطين, خصوصا بعد الجهود الكبيرة والمثمرة التي بذلتها الحكومة الفلسطينية في إتمام مراحل متقدمة لجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية.

واستعرض المالكي مع نظيره النيوزلندي الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات, خاصه في قطاع غزه جراء العدوان الإسرائيلي المستمر, الذي تعرض له القطاع خلال ثلاث حروب متتالية.