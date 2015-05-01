إيران تحاول الحصول على معدات نووية رغم العقوبات

إيران مفاعل بوشهر نووي (ارشيف )

أعلنت بريطانيا لخبراء في الامم المتحدة أن ايران تحاول الحصول على معدات نووية من خلال شركتين خاضعتين لعقوبات، حسب ما جاء في تقرير سري حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الخميس.



وجاء في التقرير أن "الحكومة البريطانية ابلغت (الخبراء) في 20 ابريل/نيسان 2015 انها على علم بوجود شبكة ايرانية فاعلة للحصول على معدات نووية من خلال شركتين ايرانيتين".



واضاف التقرير "نظرا الى ان هذه الملعومة قد نشرت مؤخرا، لم يتمكن الخبراء من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل".



وقدم التقرير إلى لجنة العقوبات ضد ايران في الامم المتحدة بتاريخ 21 ابريل/نيسان ، ولكن الخبراء اشاروا الى انه بشكل عام تم الكشف عن القليل من الانتهاكات المتعلقة بعقوبات الامم المتحدة على ايران.

وقد قللت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف من أهمية التقرير، معتبرة أن ايرات تنتهك العقوبات المفروضة عليها باستمرار .



وأشارت هارف إلى أن واشنطن وضعت في القائمة السوداء مرارا كيانات إيرانية بسبب المشتريات غير المشروعة بينما كانت المفاوضات مع إيران مستمرة.

لتخفيف العقوبات



من جهته، اكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست ان واشنطن لن تخفف العقوبات الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على إيران إلا بعد قيامها باتخاذ خطوات يمكن التحقق منها باتجاه تطبيق الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا.