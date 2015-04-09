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"نيوهامبشير" تدرس مقترحات بمنع صيد الدببة بـ" الشيكولاتة"

9/4/2015

دراسة منع استخدام الشيكولاته في صيد الدببة

يبحث مسؤولو الحياة البرية في ولاية نيوهامبشير الأمريكية اقتراحات تقضي بمنع الصيادين من استخدام الشوكولاتة كطعم لاستدراج الدب الأسود بعد نفوق أربعة منه بالتسمم إثر التهام كميات منها .

ويؤيد مسؤولو الصيد الحظر المقترح بقوة بعد ان أظهرت نتائج معملية بما لا يدع مجالا للشك نفوق أربعة دببة بعد تناول الشوكولاتة في سبتمبر ايلول الماضي،  ويقول الصيادون الذين يستخدمون الشوكولاتة كطعم إن هذا الاقتراح يمثل رد فعل مبالغا فيه.

وعثر على الدببة الأربعة -من بينها اثنان صغيران- نافقة على بعد 50 قدما من المكان الذي وضع فيه صياد طعما مكونا من الكعك وعدد من أنواع الشوكولاتة.

وأشار تشريح جيف الدببة إلى انها كانت بصحة جيدة وأنها نفقت نتيجة التهام كمية زائدة من الثيوبرومين وهو مكون سام طبيعي يوجد في بذور الكاكاو، مادة الثيوبرومين سامة ايضا للكلاب وحيوان الراكون والثعالب وحيوانات أخرى.

وقال إيفان مولهولاند المنسق القانوني لإدارة الأسماك والصيد بولاية نيوهامبشاير "حاولنا منعهم من استخدام الشوكولاتة كطعم للدببة لكن الأمر لم يفلح".

واستمعت لجنة الأسماك والصيد في نيوهامبشاير لآراء الجمهور في مناطق كونكورد ونيوهامبشاير ومن المتوقع إجراء اقتراع على هذه المقترحات الشهر القادم ، وفي حالة الموافقة على الاقتراح يسري الحظر في موسم صيد الدب الأسود الذي يبدأ في مطلع سبتمبر أيلول القادم وينتهي في نوفمبر تشرين الثاني.

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