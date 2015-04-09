مقتل وجرح جنود خلال تدريبات عسكرية سعودية باكستانية

قوات سعودية – ارشيف

قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أمس الاربعاء خلال تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بين باكستان والسعودية، بحسب وكالة الانباء السعودية التي لم تحدد جنسية القتيل والجرحى.



واكدت الوكالة وقوع "حادث خلال الرماية بالذخيرة الحية أثناء فعاليات تمرين الصمصام 5 السعودي الباكستاني (…) نتج عنه استشهاد ضابط صف وإصابة ثلاثة ضباط صف حالتهم مستقرة". وتقام التمارين في ميدان تدريبي شمال منطقة الباحة في جنوب غرب المملكة.



وتأتي الحادثة فيما لم تستجب باكستان بعد الى دعوات المملكة الى الانضمام الى التحالف الذي تقوده ضد المتمردين الحوثيين في اليمن المجاور.



وطلبت المملكة من حليفها القديم المساهمة بطائرات وسفن وقوات برية.وبدأ التحالف في 26 آذار/مارس حملته الجوية ضد انقلاب الحوثيين.