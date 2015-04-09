البث الحي
منوعات

مقتل وجرح جنود خلال تدريبات عسكرية سعودية باكستانية

9/4/2015
 قوات سعودية – ارشيف

قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أمس الاربعاء خلال تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بين باكستان والسعودية، بحسب وكالة الانباء السعودية التي لم تحدد جنسية القتيل والجرحى.

واكدت الوكالة وقوع "حادث خلال الرماية بالذخيرة الحية أثناء فعاليات تمرين الصمصام 5 السعودي الباكستاني (…) نتج عنه استشهاد ضابط صف وإصابة ثلاثة ضباط صف حالتهم مستقرة". وتقام التمارين في ميدان تدريبي شمال منطقة الباحة في جنوب غرب المملكة.

وتأتي الحادثة فيما لم تستجب باكستان بعد الى دعوات المملكة الى الانضمام الى التحالف الذي تقوده ضد المتمردين الحوثيين في اليمن المجاور.

وطلبت المملكة من حليفها القديم المساهمة بطائرات وسفن وقوات برية.وبدأ التحالف في 26 آذار/مارس حملته الجوية ضد انقلاب الحوثيين.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)