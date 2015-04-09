مقتل قائد للشرطة وضابطين في هجوم على محكمة أفغانية

المقر الرئيسي للشرطة الأفغانية بكابول

قالت السلطات الأمنية في أفغانستان إن متشددين مسلحين بقذائف صاروخية وأسلحة أخرى اقتحموا محكمة في مدينة مزار الشريف شمال افغانستان الخميس وقتلوا قائد الشرطة بالمنطقة وضابطين آخرين.

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذي أصيب فيه 31 آخرون، وكثف المتشددون هجماتهم على الأهداف الحكومية بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية المقاتلة في العام الماضي.

وبدأ الهجوم في الضحى حين اقتحمت مجموعة من المسلحين المحكمة واشتبكت مع قوات الأمن، واستمرت المعركة ساعتين و استمرت إلى ما بعد حلول العصر ، وتقع المحكمة في وسط مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ بالقرب من مكتب الحاكم ومبان حكومية أخرى.

وقال مكتب حاكم الإقليم في بيان إن قائد شرطة المنطقة قتل إلى جانب ضابطين آخرين، وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة أنقذت عشرات بينهم المدعي العام بالمحكمة خلال الاشتباكات.

من جانبه أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد المسؤولية عن الهجوم على صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي .