البث الحي
منوعات

مقتل قائد للشرطة وضابطين في هجوم على محكمة أفغانية

9/4/2015

المقر الرئيسي للشرطة الأفغانية بكابول

قالت السلطات الأمنية في أفغانستان إن متشددين مسلحين بقذائف صاروخية وأسلحة أخرى اقتحموا محكمة في مدينة مزار الشريف شمال افغانستان الخميس وقتلوا قائد الشرطة بالمنطقة وضابطين آخرين.

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذي أصيب فيه 31 آخرون، وكثف المتشددون هجماتهم على الأهداف الحكومية بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية المقاتلة  في العام الماضي.

وبدأ الهجوم في الضحى حين اقتحمت مجموعة من المسلحين المحكمة واشتبكت مع قوات الأمن، واستمرت المعركة ساعتين و استمرت إلى ما بعد حلول العصر ، وتقع المحكمة في وسط مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ بالقرب من مكتب الحاكم ومبان حكومية أخرى.

وقال مكتب حاكم الإقليم في بيان إن قائد شرطة المنطقة قتل إلى جانب ضابطين آخرين، وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة أنقذت عشرات بينهم المدعي العام بالمحكمة خلال الاشتباكات.

من جانبه أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد المسؤولية عن الهجوم على صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي .

 

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)