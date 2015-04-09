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شارك المغردين على التواصل #تحدي_90_يوما

9/4/2015

اتفقت مجموعة من المغردين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم على الالتزام بتحد لتغيير نمط حياتهم فأطلقوا هاشتاج #تحدي_90_يوما، ثم تحاوروا فيما بينهم على البرنامج الصحي والغذائي الأمثل لللتأثير الإيجابي على حياتهم.

وأول ما اجتمعوا عليه في الجانب الغذائي الاهتمام بتناول الخضروات وتغيير العادات الغذائية الخاطئة، مع تنويع الوجبات وتقنين الوجبات الخفيفة خلال اليوم لا يشعروا بالحرمان والجوع أثناء تطبيق برنامج تحدي الـ90 يوما .

فبداية من "الفيشار" المحضر في الميكروويف والعصائر الطبيعية انتهاء بالمشويات وتناول النشويات بشكل مقنن،

كما حددوا مواعيدا يومية للمشي والجري فجرا وقبل الغروب في الهواء الطلق أو الاكتفاء باستخدام الأجهزة الرياضية الكهربائية والتي يمكن وضعها بالمنزل.

جو من الحماس أشاعه الهاشتاج بين جموع المغردين، وسط تأكيد من الكثير منهم على الاستمرار والمثابرة والالتزام بالنمط الصحي لمدة 90 يوما حتى يكتشفوا الفارق بين حالتهم قبل الالتزام بتحدي الـ90 يوما… فهل ستشارك معنا ومعهم وتقبل تحدي التسعين يوما.

المصدر : الجزيرة مباشر
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