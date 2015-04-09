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الشرطة الفلسطينية تعمل "رسميا" بثلاث بلدات في محيط القدس

9/4/2015

الشرطة الفلسطينية تبدأ عملها ببلدات بمحيط القدس

بدأت الشرطة الفلسطينية العمل بشكل رسمي في ثلاث بلدات قريبة من القدس ونشرت عناصر لها فيها ، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية الخميس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات "للمرة الأولى بدأت الشرطة الفلسطينية بالانتشار بزيها العسكري وأسلحتها في ثلاث بلدات هي ابو ديس والرام وبدو" القريبة من القدس.

وأضاف  الناطق باسم الشرطة الفلسطينية  "في السابق كنا نحتاج للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لدخول هذه المناطق بإرسال قوات من رام الله وبيت لحم" مشيرا إلى أن الشرطة الفلسطينية ستعمل على "ملاحقة الخارجين عن القانون" في هذه المناطق.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه "بالتوافق مع قرار قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، تم  فتح ثلاثة مراكز للشرطة الفلسطينية في ابو ديس والرام وبدو".

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