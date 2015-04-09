السعودية تمنع طائرة إيرانية من دخول مجالها الجوي

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية منعت طائرة إيرانية تقل 260 معتمرا من دخول المجال الجوي السعودي لعدم حصولها على تصريح مسبق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين الدولتين مع توجيه حملة تقودها السعودية ضربات جوية على جماعة الحوثيين التي تدعمها إيران في اليمن.

وكان الرئيس الإيراني الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا الخميس لوقف الحملة العسكرية. كما أدانت إيران "التي تنفي تسليحها للحوثيين" العملية العسكرية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية في اليمن.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية في وقت متأخر من مساء الأربعاء إلى أن "الإجراء المتبع بحسب أنظمة الملاحة الجوية الدولية فإنه يجب على الناقلة الجوية التقدم لهيئة الطيران المدني السعودية بطلب مسبق يحدد فيه نوع الطائرة وعلامة تسجيلها الخاصة وشهادة الصلاحية ووثائق أخرى وذلك لضمان سلامة المسافرين والأجواء".

وقال المتحدث خالد الخيبري الرسمي باسم الهيئة في تصريح صحفي إن "الهيئة تؤكد أن مثل هذه المخالفات سواء صدرت عن الخطوط الإيرانية أم غيرها من شركات الطيران الأجنبية الأخرى يتم منعها من الطيران داخل الأجواء السعودية".