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الرئيس الإيراني يطالب بوقف الحرب باليمن و العودة للتفاوض

9/4/2015
الرئيس الايراني حسن روحاني

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني السعودية لوقف حملة الضربات الجوية التي تقودها منذ أسبوعين على المقاتلين الحوثيين باليمن وقال إن دول المنطقة يجب أن تساعد في إقناع الأطراف المتصارعة هناك بالجلوس إلى مائدة التفاوض.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون "أمة عظيمة كاليمن لن تخضع أمام القصف. تعالوا نفكر جميعا في إنهاء الحرب ولنفكر في وقف إطلاق النار… فلنعمل على إحضار اليمنيين إلى مائدة التفاوض ليقرروا مستقبلهم."

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس الأربعاء إن على باكستان وإيران العمل سويا لإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن.

وأضاف ظريف خلال زيارة لإسلام أباد "نحن بحاجة إلى العمل سويا لإيجاد حل سياسي." ومن المتوقع أن يدعو ظريف خلال زيارته لباكستان إسلام أباد إلى رفض الطلب السعودي بأن تنضم باكستان إلى العملية العسكرية ضد قوات الحوثي في اليمن. ويتحالف بعض المتمردين الحوثيين مع إيران.

وتابع ظريف "لا ينبغي أن يواجه شعب اليمن قصفا جويا" في إشارة الى الغارات الجوية التي يشنها تحالف تقوده السعودية والتي بدأت الشهر الماض.

وقال ظريف إنه يفضل خطة من أربع مراحل تتضمن فرض وقف لإطلاق النار في اليمن وتوزيع المساعدات الانسانية ثم بدء حوار موسع وأخيرا تشكيل حكومة موسعة. وأضاف إنه نقل اقتراحه لقادة باكستانيين وأتراك وعمانيين.

وأمضى أعضاء البرلمان الباكستاني يوم الأربعاء ولليوم الثالث على التوالي في مناقشة طلب السعودية حيث عارض غالبية الأعضاء التدخل العسكري في اليمن

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