أمير قطر يلتقي ملك السعودية ورئيس اليمن بالرياض

أمير قطر – الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم خلال زيارته إلى الرياض، وتداول معه آخر تطورات الأزمة اليمنية.

وكان تميم قد التقى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في قصر العوجا بالدرعية (شمال غرب الرياض)، حيث ناقشا مستجدات الأحداث في المنطقة وخاصة الوضع في اليمن.

وتعد المباحثات بين ملك السعودية وأمير قطر هي الثانية بين الجانبين خلال شهرين، والأولى منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية وتشارك فيها قطر ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

وسبق أن زار أمير قطر الرياض في 17 فبراير/شباط الماضي، وعقد جلسة مباحثات رسمية مع سلمان.

وتشارك قطر في تحالف تقوده السعودية منذ 26 مارس/آذار الماضي يستهدف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة الحوثي ضمن عملية "عاصفة الحزم" التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب هادي بالتدخل عسكريا لحماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين الذين سيطروا على العديد من المناطق في اليمن.