البث الحي
منوعات

أردوغان يطالب بالإفراج عن مرسي قبل الحديث عن المصالحة

9/4/2015
 الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يجب على مصر أن تفرج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن تلغي أحكام الإعدام الصادرة على مؤيديه قبل أن يمكن النظر في تحسين العلاقات مع القاهرة.

وتوترت العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين منذ أن أطاح قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي الذي -أصبح رئيسا للبلاد فيما بعد- بالرئيس المنتخب مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو عام 2013 .

وشنت قوات الأمن المصرية واحدة من أشرس الحملات على الجماعة وقتلت الآلاف من مؤيديها، واعتقلت الآلاف وقدمت مرسي وقياديين آخرين للمحاكمة.

ونقلت صحف تركية عن أردوغان قوله للصحفيين الذين كانوا يرافقونه على متن طائرته لدى عودته من زيارة رسمية إلى إيران "السيد مرسي رئيس منتخب بنسبة 52 في المئة من الأصوات. يجب أن يطلقوا سراحه".

وأكد مسؤول من مكتب إردوغان إدلائه بتلك التصريحات.

وللإخوان المسلمين علاقات وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي شارك أردوغان في تأسيسه، والذي برز كواحد من أشد المنتقدين الدوليين للإطاحة بمرسي واصفا إياها بأنها "انقلاب غير مقبول" من قبل الجيش.

وأثارت زيارة أردوغان الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية ودعمه لعملية عسكرية تقودها ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، وشاركت فيها سفن حربية مصرية التكهنات بشأن احتمال ذوبان الجليد في العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)