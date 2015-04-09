أردوغان يطالب بالإفراج عن مرسي قبل الحديث عن المصالحة

الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يجب على مصر أن تفرج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن تلغي أحكام الإعدام الصادرة على مؤيديه قبل أن يمكن النظر في تحسين العلاقات مع القاهرة.

وتوترت العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين منذ أن أطاح قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي الذي -أصبح رئيسا للبلاد فيما بعد- بالرئيس المنتخب مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو عام 2013 .

وشنت قوات الأمن المصرية واحدة من أشرس الحملات على الجماعة وقتلت الآلاف من مؤيديها، واعتقلت الآلاف وقدمت مرسي وقياديين آخرين للمحاكمة.

ونقلت صحف تركية عن أردوغان قوله للصحفيين الذين كانوا يرافقونه على متن طائرته لدى عودته من زيارة رسمية إلى إيران "السيد مرسي رئيس منتخب بنسبة 52 في المئة من الأصوات. يجب أن يطلقوا سراحه".

وأكد مسؤول من مكتب إردوغان إدلائه بتلك التصريحات.

وللإخوان المسلمين علاقات وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي شارك أردوغان في تأسيسه، والذي برز كواحد من أشد المنتقدين الدوليين للإطاحة بمرسي واصفا إياها بأنها "انقلاب غير مقبول" من قبل الجيش.

وأثارت زيارة أردوغان الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية ودعمه لعملية عسكرية تقودها ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، وشاركت فيها سفن حربية مصرية التكهنات بشأن احتمال ذوبان الجليد في العلاقات بين أنقرة والقاهرة.