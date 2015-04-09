"أجناد مصر" يؤكد مقتل قائده ويسمي قائدا جديدا للتنظيم

قوات الأمن المصرية

أكد تنظيم أجناد مصر الخميس مقتل قائده السابق بعد أربعة أيام من إعلان الشرطة المصرية ذلك، وسمى التنظيم قائدا جديدا له متوعدا بمواصلة الهجمات ضد الأمن المصري.

كانت الشرطة المصرية اعلنت في 5 نيسان/أبريل الجاري مقتل قائد تنظيم أجناد مصر، في مداهمة لمخبأ له في جنوب القاهرة.

وقال بيان لتنظيم "أجناد مصر" نشر على حسابه على موقع تويتر خبر مقتل قائد التنظيم خلال اشتباكات مع الأمن المصري ، دون الاشارة لتوقيت مقتله ، واشار التنظيم الى أن قائده السابق سبق وقاتل "في العراق وسيناء" ، كما أعلن التنظيم في بيانه "تنصيب القائد عز الدين المصري خلفا للشيخ مجد الدين المصري"، متعهدا بمواصلة القتال ضد الأمن المصري – بحسب نص البيان.

كان تنظيم "أجناد مصر" أعلن تبنيه الأحد الماضي تفجيرا استهدف حاجزا أمنيا على جسر 15 مايو في العاصمة المصرية أدى إلى مقتل شرطي، وهو ما اعتبره بيان أجناد مصر الخميس "ردا سريعا" على مقتل قائده.

وقالت الشرطة المصرية الأحد الماضي في بيان لها إن " قائد أجناد مصر القتيل كان من أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس ثم إنشق عنه عام 2013 وأسس ما يسمى بتنظيم أجناد مصر ، واضطلع من خلاله بتشكيل العديد من الخلايا التنظيمية وإعداد عناصرها فكريا وتدريبهم على إعداد وتصنيع العبوات المتفجرة".

واضاف بيان الشرطة أن تنظيم "أجناد مصر" متهم بتنفيذ 26 هجوما على رجال الشرطة خصوصا في القاهرة أسفرت عن مقتل عدد منهم.