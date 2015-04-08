مكتبة الإسكندرية تطلق موسوعة توثق إسهامات العلماء العرب

مكتبة الإسكندرية

قالت مكتبة الإسكندرية إنها تنفذ حاليا موسوعة توثق إسهامات علماء العرب والمسلمين في الطب و الفيزياء والكيمياء والفلك باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأضاف بيان صادر عن المكتبة أن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ينفذ هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مصر وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – يونسكو.

وقال محمد فاروق القائم بأعمال مدير المركز في البيان – إن إصدار الكتب والاسطوانات "عمل علمي وثائقي متميز" يسهم في إبراز الرصيد الحضاري للأمة العربية والإسلامية كما يدل الباحثين في مجال المخطوطات على كنوز التراث الخفية ويتيح لهم فرصا لدراسته.

وأضاف أن العمل جار لإطلاق بوابة على الإنترنت توثق تراث العلماء العرب والمسلمين "الذين تخطى علمهم الحدود الجغرافية المعروفة للعالم الإسلامي كما تخطى حدود التخصصات العلمية الضيقة إلى الموسوعية العلمية."

وقال أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة عبد العزيز صلاح وهو خبير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) للتراث الإسلامي "إن التراث الثقافي هو سلعة عالمية يجب الحفاظ عليها من أجل المستقبل" داعيا منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الاستثمار في التراث الثقافي قائلا إن هذا "متبع في العديد من دول العالم"