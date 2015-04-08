مقتل 11 شخصا على الاقل في مواجهات بعدن

قصف جوي على مواقع بعدن – أرشيف

قتل 11 شخصا على الاقل الاربعاء في عدن خلال مواجهات جديدة بين المتمردين الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس عبدربه منصور هادي المتواجد في السعودية، بحسبما افاد مصدر عسكرية.



وما زال الحوثيون وحلفاؤهم يحاولون السيطرة على مدينة عدن الجنوبية بعد 14 يوما على انطلاق عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية مع تحالف عربي.



وذكر المصدر العسكري ان مقاتلي اللجان الشعبية الموالية لهادي هاجموا مواقع للحوثيين في حي دار سعيد في شمال عدن.



واسفرت المعارك عن مقتل ثمانية حوثيين وثلاثة من المقاتلين الموالين لهادي بحسب المصدر ذاته.



وشنت مقاتلات التحالف خلال الليل غارات جديدة استهدفت مطار عدن الذي يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.



كما شن طيران التحالف غارات على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج شمال عدن، وهي ايضا تحت سيطرة الحوثيين.



وكان الصليب الاحمر الدولي حذر الثلاثاء من وضع انساني "كارثي" في عدن