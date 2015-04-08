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مقتل شرطيين سعوديين اثنين بالرصاص في الرياض

8/4/2015
 
قوات من حرس الحدود السعودي – ارشيف

اعلنت الشرطة السعودية الاربعاء مقتل شرطيين بالرصاص عندما تعرضت دوريتهما لاطلاق نار في العاصمة الرياض ليل الاربعاء، بدون ان تربط ذلك بالغارات الجوية التي تشنها المملكة في اليمن.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في بيان بثته وكالة الانباء السعودية انه "عند الساعة 1,30 بعد منتصف ليلة الأربعاء  وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بمهامها شرق مدينة الرياض تعرضت لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية".

واضاف ان اطلاق النار "نتج عنه استشهاد الجندي أول ثامر عمران المطيري والجندي أول عبد المحسن خلف المطيري".

واكد ان "الجهات المختصة بشرطة الرياض باشرت في إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها. ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".

وكان شرطيان سعوديان اصيبا بإطلاق نار من سيارة مجهولة في 29 آذار/مارس في الرياض.

وجاء اطلاق النار هذا غداة اصدار وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز امرا "بتعزيز كافة الإجراءات الأمنية على حدود المملكة وفي جميع المرافق العامة والمنشآت النفطية والصناعية".

واتخذ وزير الداخلية هذا الاجراء بعيد ساعات على انطلاق "عاصفة الحزم"، العملية العسكرية الواسعة النطاق التي بدأها تحالف عربي-اسلامي تقوده السعودية منتصف ليل الاربعاء الخميس ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

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