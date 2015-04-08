مغردون يسخرون من انقطاع الكهرباء عن البيت الأبيض

هاشتاغ على تويتر يسخر من انقطاع الكهرباء عن البيت الأبيض (الجزيرة مباشر)

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن أمس الثلاثاء انقطاعاً للتيار الكهربائي عن العديد من المباني الحكومية، بما فيها البيت الأبيض ومقر الكونغرس ووزارتا الخارجية والعدل والمرافق الحيوية والأحياء السكنية.

وقال بيان من الخارجية الأميركية إن المبنى الرئيسي للوزارة ومباني مجاورة تأثرت بانقطاع الكهرباء بسبب تعطل مغذيات التيار.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن أحياء سكنية بولاية ميريلاند ومتاحف وكذلك إحدى الجامعات تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي، وأوضح أن السبب المرجح لهذا الانقطاع هو عطل تقني في المحولات الكهربائية بواشنطن.

وقال أحد نواب الكونغرس إن مجمع "كابيتول هيل" الذي يوجد به مقر الكونغرس، استخدم مولدات احتياطية.

وقالت سلطات النقل في واشنطن إن بعض محطات مترو الأنفاق في المدينة استخدمت مولدات احتياطية أيضاً.

وقال مسؤولون أميركيون إنه لا توجد مؤشرات على وجود عمل إرهابي وراء هذه الانقطاعات.

وأدى انقطاع الكهرباء عن البيت الأبيض إلى تأجيل المؤتمر الصحفي اليومي للإدارة الأميركية.

وقالت شركة بيبكو للكهرباء التي تدير كهرباء واشنطن إن 81 مبنى في واشنطن العاصمة وولاية ميريلاند تأثرت بانقطاع التيار.

وعلى إثر هذا الانقطاع تم تعليق البيان الصحفي اليومي لوزارة الخارجية التي أعلنت من قبلها أن المبنى الرئيسي ومباني قريبة أخرى تأثرت بسبب تعطل خطوط التغذية الكهربائية.

ومن جانبها أوضحت سلطات النقل في واشنطن أن عدداً من محطات المترو بالعاصمة تعمل اعتماداً على أضواء الطوارئ.

وفور انتشار خبر انقطاع التيار الكهربائي عن البيت الأبيض وبعض احياء واشنطن قام نشطاء بتدشين هاتشتاغ "#انقطاع_الكهرباء_عن_البيت_الأبيض" على "تويتر" وأبدى المغردون سخريتهم من الحدث بأشكل عديدة .. وكانت هذه أبرز التعليقات:

هلال المالكي ‏@_HelalAlmalki_

من عندي 500 ريال تبرع لتسديد فاتورة كهرباء البيت الابيض

سعد السريحي ‏@saadalsuraihi

سبب الانقطاع الأحمال الزائدة لذلك ارشدنا اوباما بإغلاق التكييف والإنارة عند عدم الحاجة مثلنا

Barjas Albarjas ‏@Barjasbh

#انقطاع_الكهرباء_عن_البيت_الأبيض وبعض أحياء واشنطن ..مبرر لانقطاع الكهرباء عندنا

نقطة نور^_^ #القدس? ‏@mohsehahrf200

امريكا عندها الواد بتاع سكينة الكهربـــا ابو عشين جنيه زَيــّنا

حميد الجرواني ‏@hameedAljrwane

#انقطاع_الكهرباء_عن_البيت_الأبيض

والوضع لازال في ظلام دامس

ياسين عبد اللطيف ‏@yasin_abdulatif

#انقطاع_الكهرباء_عن_البيت_الأبيض

بسيطة شيل فيش الثلاجة يا أبو حسين يمكن في تماس كهربائي ريثما نرسل لكم بنغالي من عندنا لاكتشاف الخلل وتصليحه !

Said Algheilani ‏@said_algheilani

أوباما يتصل في طواري الكهرباء ومحد يشله

?سفيّن? ‏@s_m_bf1990

الله يعين على شركة الكهرباء ماعاد لنا وجه نهاوشها إذا قطعت علينا الكهرب بعز الصيف

بعد #انقطاع_الكهرباء_عن_البيت_الأبيض

إبنة رجل عظيم _9_ ‏@Otaiebieh_non99

#انقطاع_الكهرباء_عن_البيت_الابيض

داعش هي السبب لانها اشغلت اوباما وجعلته ينسى تسديد الفاتورة

عازف ‏@fa1gh

#إنقطاع_الكهرباء_عن_البيت_الأبيض

ووزارة الخارجية .. اللي مايسدد الفاتورة يستاهل

عبدالرحمن الشمري ‏@qrrr2

هاه شفتوا حتى امريكا انقطع الكهرباء عنهم

عامر #عاصفة_الحزم ‏@FAlafifi

يمكن ما سددوا الفاتوره هههههه.