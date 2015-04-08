مسئول إيراني: حكومة وحدة هو "الحل" للأزمة اليمنية

قصف للتحالف على معاقل الحوثيين

قال نائب وزير الخارجية الإيراني مرتضى سرمدي إنه لا يمكن لفصيل سياسي واحد فقط أن يحكم اليمن ، مضيفا أن طهران ترى أنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة.

وأكد سرمدي دعوة إيران لوقف فوري للحملة العسكرية التي بدأت قبل أسبوعين وتقودها السعودية ضد الحوثيين الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من الأراضي اليمنية ، وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار لعدن.

وقال سرمدي في مؤتمر صحفي في بيروت "لا شك أن اليمن لا يمكن أن تدار شؤونه من خلال فئة سياسية واحدة فقط حيث ينبغي لكل التيارات والفئات السياسية الفاعلة والمؤثرة في الساحة اليمنية والتي تستند إلى قاعدة شرعية أن تتكاتف وتقف إلى جانب بعضها البعض كي تؤلف حكومة وحدة وطنية بإمكانها أن تدير الشأن اليمني على أفضل نحو ممكن."

وأضاف سرمدي "أننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نأخذ على عاتقنا كل المبادرات الطيبة والجهود التي تساعد في التوصل لهذا الحل السياسي" ، وقال سرمدي إن اليمن كان محورا للمباحثات التي أجراها في الجزائر وتونس والعراق ولبنان.