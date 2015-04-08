تقرير حقوقي يدين انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

تعذيب مصر – ارشيف

تقرير جديد يرصد انتهاكات حقوق الانسان في مصر ما بعد الانقلاب أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ويغطي الأشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.

أوضحت المنظمة أنها اعتمدت في توثيقها للانتهاكات على أرقام وتصريحات مسؤولين بالدولة تم مقارنتها مع إحصاءات فرق بحث ميداني وناشطين حقوقيين يرصدون الأحداث أولا بأول.



رصد التقرير مقتل ستة واربعين مواطنا برصاص الشرطة خلال مظاهرات مناوئة للانقلاب في عدة مدن

أما على صعيد الوضع في سيناء، قال التقرير إن ثلاثمئة وأربعة وعشرين مدنيا قتلوا في مواجهات هناك حسب تقارير الجيش، الذي اعترف في الوقت نفسه بمقتل ستة وخمسين منهم بصورة عشوائية.

يمضي التقرير في رصد انتهاكات حقوق الانسان لا سيما داخل السجون، حيث توفي اثنان وعشرون معتقلا جراء التعذيب أو الإهمال الطبي وسوء الرعاية،

الى جانب عشرة وفيات قال التقرير إنها حدثت في ظروف ملتبسة. لكن وزارة الداخلية قالت إن هؤلاء توفوا اثناء تنفيذهم عمليات وصفتها بالإرهابية،

وهو ما يتناقض مع رواية ذوي الضحايا وشهود عيان أكدوا أن الداخلية قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم ، والحديث دائما للتقرير.

وبشأن الاعتقال التعسفي، رصد التقرير اعتقال الف وأربعمئة وواحد وخمسين شخصا بسبب رفضهم للانقلاب بينهم نساء وأطفال، اضافة الى مئة وخمسة وثلاثين معتقلا في سيناء قال الجيش إنهم مطلوبون أمنيا ، الى جانب مئات المعتقلين بحجة الاشتباه وفقا للجيش المصري.

هذا فضلا عن إدانة الف وثلاثمئة واثنين وتسعين شخصا بمئة وواحد وستين حكما قضائيا وصفها التقرير بالتعسفية، وتنوعت ما بين أحكام مدنية وعسكرية، منها ثمانية أحكام نهائية بالإعدام.

وفي خلاصة تقريرها دعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى كسر حاجز الصمت والكف عن إعلاء المصالح على حساب حقوق وكرامة المواطن المصري.