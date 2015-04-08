تحالف عاصفة الحزم يتهم إيران بدعم الحوثيين

أفاد مراسل الجزيرة أن المقاومة الشعبية سيطرت مساء أمس بشكل كامل على مديرية دار سعد في عدن جنوبي اليمن، وأن عشرات من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح في المديرية، استسلموا لمقاتلي المقاومة الشعبية .

كما أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 6 من الحوثيين وقوات صالح بتدمير مركبة بالشيخ عثمان في عدن.

وكانت قوات عاصفة الحزم كثفت قصفها الجوي والبحري على مواقعَ للحوثيين وقوات الجيش الموالية لصالح في مختلف أنحاء اليمن.

وتركز القصف على مواقع عسكرية بشكل خاص في محافظتي عدن وأبين اللتين شهدتا تقدماً ميدانياً واضحاً للجان المقاومة الشعبية.

وفي تعز، قال مراسل الجزيرة إن عاصفة الحزم قصفت موقع كتيبة الصواريخ الموالية للرئيس المخلوع، في جبل أمان.

واستهدفت غارات التحالف أيضاً مواقع عسكرية لميليشيا الحوثيين في منطقة جعوله قرب المدينة الخضراء في عدن، وبث ناشطون صوراً تظهر اشتعال النيران جراء القصف الجوي.

من جهة أخرى، بث ناشطون صوراً تظهر بوارج تابعة لقوات عاصفة الحزم وهي تقصف تجمعات ومواقع للحوثيين قرب طريق المطار البحري في عدن.

وقد أكد القيادي في المقاومة الشعبية في ابين علي عبيدة أن مدينة العين تشهد عملية تطهير من عناصر الحوثي، وأن المقاومة الشعبية تسيطر على كامل المدينة.

وأضاف عبيدة للجزيرة أن المقاومة حققت مكاسب في كل من العين والطرق الرئيسة المؤدية إلى عدن.

وفي الوبح بالضالع، أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الاشتباكات خلال الليل بين المقاومة الشعبية من جهة، وميليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى.

وكانت طائرات تابعة لعاصفة الحزم قصفت معسكر الصدرين في مريس بالضالع، وهي المرة الأولى التي يقصف فيها هذا المعسكر التابع للواء ثلاثة وثلاثين مدرع منذ بدء عاصفة الحزم.

ويعد معسكر الصدرين الوحيد الذي مازالت تتمركز فيه بقايا كتائب اللواء ثلاثة وثلاثين مدرع، عقب انسحاب أفراد بقية المعسكرات منها، وتسليمها لمليشيات الحوثي.

كما أفاد مراسل الجزيرة أن طائرات عاصفة الحزم قصفت معسكر رَيْمة حُميْد التابع للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مسقط رأسه بسنحان جنوب صنعاء.

وفي صنعاء قالت مصادر للجزيرة إن طائرات عاصفة الحزم أغارت على معسكر القوات الخاصة في الصباحة غربي صنعاء.

وكان ناشطون بثوا صورا تظهر آثار القصف على المعسكر ذاته أمس، هذا وحصلت الجزيرة على شهادات لمصابين في مستشفى محافظة أبين.

وتبين صور وضع مصابين في أحد مستشفيات المدينة، كانوا هدفاً لرصاص قناصة ميليشيات الحوثي وقوات موالية لصالح كانوا يتخذون من المباني والمرتفعات مواقع للقنص، ما أدى الى إصابات عدد من السكان.

من ناحية أخرى، قال أحمد عسيري المتحدث باسم عاصفة الحزم إن طائرات التحالف واصلت استهداف مخازن الذخيرة التابعة للحوثيين وقوات علي صالح.

وأوضح أن قطعاً بحرية تابعة لتحالف عاصفة الحزم شاركت أيضاً في قصف مواقع لقوات علي صالح والحوثيين.

وأضاف المتحدث أن الحكومة اليمنية قدمت أدلة تثبت أن إيران وحزب الله يدعمان الحوثيين ويدربانهم.

واتهم المتحدث الطرفين بأنهما لا يزالان يسعيان إلى الإضرار بالشعب اليمني من خلال مواصلة هذا الدعم.

في غضون ذلك، تظاهر يمنيون مقيمون في بريطانيا أمام مقري السفارتين القطرية والسعودية في لندن تأييداً لعملية عاصفة الحزم ضد انقلاب جماعة الحوثي.

ورفع المتظاهرون صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورددوا هتافات تعبر عن شكرهم دول التحالف المشاركة في عاصفة الحزم، وطالبوا بسرعة التدخل البري وإنقاذ وحدة الأراضي اليمنية.