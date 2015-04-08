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بطارية للهواتف الذكية يعاد شحنها في دقيقة واحدة

8/4/2015
 

قال علماء أمريكيون إنهم ابتكروا بطارية مصنوعة من الألومنيوم زهيدة الثمن تدوم طويلا ومرنة ويمكن اعادة شحنها خلال دقيقة واحدة فقط لاستخدامها في الهواتف الذكية.

وقال العلماء الذين أوردوا تفاصيل ابتكارهم الجديد في دورية "نيتشر" العلمية إن بطارية الومنيوم-أيون الجديدة يمكن أن تحل محل بطاريات ليثيوم-أيون المستخدمة في الملايين من أجهزة الكمبيوتر الشخصي والهواتف المحمولة.

وأضافوا أنه علاوة على سرعة إعادة شحنها فإن بطارية الومنيوم-أيون الجديدة أكثر أمناً من بطاريات ليثيوم-أيون المستخدمة حالياً والتي تنفجر في بعض الاحيان.

كان العلماء حاولوا منذ زمن طويل لكن لم يوفقوا في صنع بطاريات من الالومنيوم وهو معدن رخيص نسبياً وخفيف الوزن ويتميز بقدرة عالية على الشحن.

وقالت جامعة ستانفورد في كاليفورنيا في بيان إن فريقاً بحثياً تحت إشراف أستاذ الكيمياء هونغ جي داي بالجامعة حقق إنجازاً بأن اكتشف عن طريق الصدفة أن الجرافيت كان يمثل القطب المقابل للألومنيوم.

وفي النموذج الأولي استخدم الالومنيوم كقطب سالب الشحنة أو المصعد فيما كان الجرافيت هو القطب الموجب الشحنة أو المهبط.

وقال العلماء إن نموذجاً أولياً تجريبياً لبطارية الالومنيوم تمت إعادة شحنه في دقيقة واحدة، وأكدوا أن البطارية الجديدة معمرة بدرجة كبيرة ومرنة.

وقال "داي" إن بطاريات ليثيوم-أيون يمكن أن تنطوي على خطر الحريق، لكن بطاريتنا الجديدة لا يمكن ان تشب فيها النيران حتى وإن أعملت فيها المثقاب".

وفيما يمكن أن تدوم بطاريات الليثيوم-أيون نحو ألف دورة فإن بطاريات الالومنيوم الجديدة بمقدورها العمل باستمرار بعد أكثر من 7500 دورة دون فقدان الطاقة، كما يمكن ثني هذه البطاريات الجديدة وطيها.

وقال داي إن بطاريات الالومنيوم الأكبر حجماً يمكن استخدامها أيضاً في تخزين الطاقة المتجددة على الشبكات الكهربية.

 

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