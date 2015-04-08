بالونات هيليوم تحمل نسخا لفيلم يغضب "رئيس كوريا الشمالية"

رئيس كوريا الشمالية- كيم جونج أون

أطلق منشق كوري شمالي يعيش في كوريا الجنوبية آلاف البالونات تحمل نسخا من فيلم "ذا انترفيو" إلى كوريا الشمالية رغم اعتراض بيونج يانج وتلقيه تهديدات بالقتل عبر بريده الإلكتروني.

وقال لي مين-بوك -الذي ترك كوريا الشمالية قبل 20 عاما- إنه أرسل نسخا من الفيلم مسجلة على أقراص رقمية مدمجة (دي.في.دي) وصورا لعملة الدولار ومنشورات مناهضة للشمال معقودة في بالونات مملوءة بغاز الهيليوم أربع مرات من قبل كان آخرها يوم السبت الماضي.

وقال لي إنه تلقى رسالة بريد الكتروني مصدرها مدينة شنيانغ في الصين تحذره من "تهشيم رأسه" و"تقطيع ذراعيه" اذا واصل عمليات الاطلاق

واثار إطلاق البالونات غضب بيونج يانج وهددت في الأشهر القليلة الماضية بوقف المفاوضات بين الكوريتين ، ما دعا سلطات كوريا الجنوبية لحث النشطاء على الامتناع عن إطلاق المنشورات لإيثارا للسلامة لكنهم قالوا إنه لا يوجد سند قانوني لمنعهم.

ونددت كوريا الشمالية بالفيلم الساخر المنتج في هوليوود والذي يتناول مؤامرة خيالية لاغتيال زعيم البلاد كيم جونج أون معتبرة إياه عملا عدائيا وهددت بالرد عليه اذا طرح الفيلم بالأسواق.

وأعطب هجوم لقراصنة الإنترنت نهاية العام الماضي شبكات كمبيوتر في شركة سوني بيكتشرز -التي نشرت الفيلم- وسربوا أفلاما غير مطروحة في الأسواق وبيانات موظفين ورسائل بريد الكتروني داخلية، وقالت الولايات المتحدة إن هذا الهجوم شنته كوريا الشمالية وهو ما نفته بيونج يانج حينها .