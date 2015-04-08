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القضاء المصري يحيل 379 من رافضي الانقلاب للمحاكمة

8/4/2015
 
ميزان العدل

احال النائب العام المصري هشام بركات الاربعاء 379 من انصار الرئيس السابق محمد مرسي الى المحاكمة بتهمة المشاركة في اعمال عنف ادت الى مقتل شرطيين خلال الفض الدامي لاعتصامهم في القاهرة في اب/اغسطس 2013.

ومنذ ان اطاح الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تواجه السلطات اتهامات باستخدام السلطة القضائية في قمع رافضي الانقلاب . وحكم على المئات منهم بالاعدام في قضايا جماعية سريعة ما اثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية.

وقال النائب العام في بيان ان "379 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين (التي صنفتها السلطات ارهابية العام الماضي) الذين شاركوا في اعتصام ميدان النهضة (بالجيزة في جنوب غرب القاهرة) المسلح" متهمون ب "بتنظيم هذا الاعتصام المسلح وتسيير مسيرات مسلحة لاماكن عدة هاجمت المواطنين ما ادى اى سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة".

ويحاكم هؤلاء كذلك بتهمة التورط في مقتل شرطيين في 14 اب/اغسطس 2013 اليوم الذي شهد مقتل اكثر من 700 من رافضي الانقلاب اثناء ضص اعتصاميهما في ميدان النهضة وفي ميدان رابعة العدوية (مدينة نصر).
وفي الاشهر التي تلت اطاحة مرسي، قتل في الاجمالي ما يقارب نحو  3000 متظاهر  وتم توقيف اكثر من 40 الفا وحبسهم ، كما افادت تقارير حقوقية .
 

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