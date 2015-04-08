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إطلاق عملية عسكرية لطرد "تنظيم الدولة" من الأنبار

8/4/2015

قوات عراقية في محيط مدينة الأنبار

أطلقت القوات العراقية الأربعاء عملية عسكرية جديدة ضد مسلحي تنظيم الدولة  في محافظة الأنبار في مسعى لاستكمال  ما تحقق في تكريت الأسبوع الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه تفقد الوحدات العسكرية في محافظة الأنبار – غرب البلاد- مع بدء العمليات العسكرية، ومن المتوقع أن يتوجه العبادي للشعب العراقي بخطاب من الأنبار، وقال ضباط في الجيش العراقي إن القوات العراقية أجبرت تنظيم الدولة على التراجع الأربعاء في منطقة السجارية شرقي مدينتي الرمادي -عاصمة محافظة الأنبار- والفلوجة وهما المدينتان الرئيسيتان في المنطقة حيث يهيمن التنظيم.

وقال مسؤول عراقي في الرمادي إن هدف تطهير منطقة السجارية هو تأمين طرق الإمداد لقاعدة الحبانية العسكرية الجوية وإضعاف قبضة  تنظيم الدولة على المنطقة التي تربط بين الرمادي والفلوجة.

كانت مناطق واسعة من محافظة الأنبار قد خرجت عن سيطرة الحكومة العراقية المركزية في بغداد قبل فترة من اجتياح تنظيم الدولة  مدينة الموصل في شمال البلاد في يونيو حزيران الماضي، واستعادت القوات العراقية والجماعات المسلحة المتحالفة معها بعض المناطق منذ ذلك الحين لكن لا تزال بعض المناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة.

كان مسؤولون عراقيون  شددوا على ضرورة نقل المعارك إلى الأنبار بعد تكريت أو خوضها بموازاة القتال في محافظة نينوى –  شمال البلاد بغية عزل تنظيم الدولة  في معاقله الاستراتيجية على طول الحدود مع سوريا.

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