أمل جديد لعلاج "الصلع" .. روبوت لزراعة الشعر

"روبوت" لزراعة الشعر يقضي على السلع الجزئي

شهدت "دبي" طرح أول جهاز روبوت لزرع الشعر والحد من الصلع، لتكون دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط يطلق فيها هذا الروبوت.

وتم الكشف عن هذا الروبوت على هامش – معرض ومؤتمر دبي الدولي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما) – و تصل تكلفة زرع نحو 2000 شعرة بواسطة هذا الروبوت إلى 30 ألف درهم، وتزيد التكلفة في حالة زراعة عدد أكبر من الشعر، وهي تكلفة تقارب نفس تكلفة الزراعة اليدوية في المراكز المتخصصة والمتقدمة، إلا أن الفرق بين الطريقتين، يتمثل في جودة عملية الزراعة ونسبة النجاح.

ويتميز هذا الروبوت الذي يطلق عليه اسم "آرتاس"، بأنه لا يسبب أي ألم للشخص، ويتم إنجاز عملية زراعة الشعر أسرع من عمليات الزراعة التقليدية (الجراحية). وتبلغ نسبة نجاح تثبيت ونمو الشعر المزروع من خلال الروبوت 90% مقارنة بنسبة 70% في حالة الزراعة اليدوية الجراحية في المراكز المتقدمة.

وتصل قيمة هذا الروبوت إلى نحو مليوني درهم، ويعتمد على نظام التوجيه بالتصوير فحص طبقات ما تحت السطح، للوصول إلى شيء معين، وهي تقنية عسكرية تم العمل على تطويرها منذ عام 2003، للاستفادة منها طبياً.

ويلزم عمل هذا الروبوت أن يكون الصلع جزئيا، أما إذا كان كليا، فلن يستفيد هذا الشخص من الروبوت، ويلزم الشخص في هذه الحالة اللجوء إلى مراكز متخصصة تأخذ الشعر من الجسم وتزرعه في الرأس، وفي طريقة زراعة الشعر عن طريق الروبوت تكون كثافة الشعر موحدة، إلا أن هذه الميزة قد تختفي في الزراعة اليدوية الجراحية.