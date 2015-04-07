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موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني لـB3

7/4/2015

وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الثلاثاء تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلي B3  مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

وقالت موديز إن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداء الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصر بالإصلاح المالي و الاقتصادي – بحسب الوكالة. 

ورفعت موديز أيضا سقف السندات السيادية المصرية بالعملة الاجنبية إلي B2 من B3 وسقف الودائع بالعملة الأجنبية إلي  Caa1 من  Caa2 وسقف مخاطر العملة المحلية الي  Ba2 من    Ba3. 

 ولم يتأثر تصنيف السندات المصرية غير المضمونة التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذته وكالة موديز .

 

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