موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني لـB3

وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الثلاثاء تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلي B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت موديز إن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداء الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصر بالإصلاح المالي و الاقتصادي – بحسب الوكالة.

ورفعت موديز أيضا سقف السندات السيادية المصرية بالعملة الاجنبية إلي B2 من B3 وسقف الودائع بالعملة الأجنبية إلي Caa1 من Caa2 وسقف مخاطر العملة المحلية الي Ba2 من Ba3.

ولم يتأثر تصنيف السندات المصرية غير المضمونة التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذته وكالة موديز .