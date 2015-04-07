مقتل أربعة جنود تونسيين في كمين قرب الحدود الجزائرية

عناصر من الجيش التونسي

قال متحدث باسم الجيش التونسي إن أربعة جنود قتلوا الثلاثاء وأصيب عدد آخر في كمين نصبه متشددون لدورية عسكرية في سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين بشمال البلاد قرب الحدود الجزائرية – بحسب المتحدث.

وقال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم الجيش إن الهجوم الذي نفذه من وصفهم "بالإرهابيين" في سبيطلة خلف مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين في حصيلة أولية ، وذلك بعد نحو الشهر من قيام مسلحين اثنين بقتل 22 سائحا أجنبيا في هجوم استهدف متحف باردو بالعاصمة تونس في أحد أسوأ الهجمات في تاريخ البلاد .

وقالت مصادر محلية إن قوات عسكرية تلاحق مسلحين إسلاميين في جبال مغيلة في سبيطلة.

كانت قوات خاصة قتلت تسعة إسلاميين ينتمون لكتيبة عقبة ابن نافع التابعة للقاعدة نهاية الشهر الماضي من بينهم قائد الكتيبة الجزائري لقمان أبو صخر.

وتبنى تنظيم الدولة الهجوم على متحف باردو في الشهر الماضي لكن السلطات التونسية اتهمت كتيبة عقبة ابن نافع.

يذكر أن العشرات من قوات الأمن والجيش في تونس لقوا مصرعهم في الأعوام الأربعة الماضية على يد من يوصفون بالمتشددين.