طلاب ضد الانقلاب تدعو لانتفاضة بالجامعات رفضا لأحكام الإعدام

طلاب ضد الانقلاب

في بيان جديد لحركة طلاب ضد الانقلاب حمل عنوان " أول الفوضى إعدام "دعت فيه الحركة إلى التظاهر غدا الخميس بكل جامعات مصر رفضا لأحكام الاعدام.



و قال البيان "مع ارتفاع وتيرة الإجرام و تصاعد أحكام الإعدام بحق أبناء مصر، فإننا نؤكد على عدة أمور ،منها رفضنا التام لتلك الأحكام الظالمة ، و أن من يستحق هذه الأحكام هم من أجرموا في حق الوطن وأهله وليس في حق من ينادي بالحرية."



و أضاف البيان" نحذر أن الاستمرار في تنفيذ هذه الأحكام سيدفع البلاد إلى آتون فوضى عارمة لا يمكن لأحد إيقافها أو توجيهها."



و أكد البيان أنه "ليس هناك أي فارق بين الجندي الذي يقتل بالبندقية وبين القاضي الذي يقتل من أعلى منصة القضاء، كما انه لن تتوقف ثورتنا إلا بتحقيق قصاص عادل من كل مجرم و فرض إرادة الثورة وتحقيق أهدافها."



و ختم البيان بالدعوة حيث قال " بهذا الصدد تدعوا الحركة أعضاءها و جموع طلاب مصر إلى الانتفاض غدا في كل الجامعات المصرية تحت عنوان" أول الفوضى إعدام" تأكيدا على ما سبق و على أن طلاب مصر لن يقبلوا بتمرير تلك الجرائم.". على حد قول البيان



من ناحية أخرى اعتدى أفراد الأمن الإداري بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة بالضرب والعصي على طالبتين على البوابة بعدما حاول أفراد الأمن بالقوة سحب البطاقات الشخصية و الكارنيهات من الطالبات أثناء إبرازها لهم أثناء الدخول دون مبرر كما افاد شهود عيان للجزيرة .