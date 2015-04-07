دراسة: الرياضة ضرورية لتفادي الموت المبكر

ممارسة الرياضة مهمة لتفادي الموت المبكر (DPA-أرشيف)

أظهرت دراسة أسترالية واسعة النطاق أجريت على أشخاص في سن متوسطة وآخرين أكبر سناً، أن القيام بتمارين جسدية بشكل مكثف أمر ضروري لتفادي الموت المبكر.

وتابع الباحثون في هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "جاما انترنل ميديسين" الطبية الامريكية حالات 204 آلاف و542 شخصاً في سن الخامسة والأربعين وما فوق موزعين على ثلاث مجموعات: أفراد إحدى المجموعات كانوا قليلي الحركة.

في حين كان أعضاء المجموعة الثانية يمارسون نشاطاً جسدياً بوتيرة معتدلة مثل السباحة ، في حين كان افراد المجموعة الثالثة يمارسون نشاطاً جسدياً مكثفاً أي أنهم يركضون بانتظام أو يمارسون التمارين الرياضية أو كرة المضرب.

ولاحظ معدو الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا يمارسون نشاطاً جسدياً مكثفاً شهدوا تقليصاً بنسبة 13% في خطر الوفاة مقارنة مع الأشخاص قليلي الحركة، و 9% مقارنة مع أولئك الذين كانوا يمارسون نشاطاً جسدياً بوتيرة أخف.

وأوضح "كلاوس غيبل" من مركز الوقاية من الأمراض المزمنة في جامعة "جيمس كوك" الاسترالية وأحد معدي هذا البحث، أن منافع النشاط الجسدي المكثف ظهرت لدى الرجال والنساء من الأعمار كلها بصرف النظر عن الفترة التي كان فيها الأفراد ناشطين.

ولفت إلى أن النشاط الجسدي المكثف من شأنه أن يحمل آثاراً مهمة على صعيد إطالة أمد الحياة، سواء كان المرء مصاباً بمرض في القلب أو البدانة أو السكري أم لم يكن كذلك.

وقال "غيبل" إن دراستنا تخلص إلى أنه حتى الأنشطة الجسدية المكثفة بجرعات صغيرة من شأنها المساعدة على تقليص خطر الوفاة المبكرة".

وتوصي منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا بممارسة الشخص البالغ ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الجسدي المعتدل أسبوعياً أو 75 دقيقة من النشاط المكثف.