تراجع الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي

تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية (الأوروبية)

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية في العالم منهية مسيرة الارتفاع التي استمرت نحو 10 سنوات.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية الامريكية أن الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي انخفضت في مارس الماضي إلى 11.6 تريليون دولار، في حين كان مستواها القياسي قد بلغ 12.03 تريليون دولار في أغسطس 2014، حيث انتهت مسيرة الزيادة التي بلغت 5 أمثال خلال الفترة من 2004 إلى 2014.

ورغم أنه يمكن إرجاع الانخفاض في قيمة الاحتياطيات النقدية إلى تزايد قوة الدولار امام العملات الرئيسية الأخرى في العالم، فإن هذا الانخفاض مازال يشير إلى تحول في موقف الاحتياطيات النقدية بعد أن نجحت البنوك المركزية، وبخاصة في الدول الصاعدة في زيادة احتياطياتها بمقدار 824 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال العقد الماضي.

وسيكون لتراجع الاحتياطيات النقدية تداعيات محتملة على الأسواق العالمية، حيث سيكون من الصعب على الدول الصاعدة مواصلة ضخ السيولة النقدية في السوق وزيادة نمو الاقتصادات الضعيفة.

وقال "ستيفن جن" المحلل الاقتصادي في صندوق النقد الدولي سابقاً، والشريك المؤسس لشركة "إس.إل.جيه ماركو بارتنرز" في لندن، إن التحدي الأكبر سيكون من نصيب الأسواق الصاعدة وأن هذه الأسواق تحتاج الآن إلى المزيد من التحفيز.

وبحسب بيانات البنك المركزي الصيني انخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين من 4 تريليونات دولار في يونيو الماضي إلى 3.8 تريليون دولار في ديسمبر الماضي.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى روسيا بنسبة 25% خلال العام الماضي إلى 361 مليار دولار في مارس الماضي، في حين تراجع احتياطي النقد الأجنبي للسعودية صاحبة ثالث أكبر احتياطي في العالم بعد الصين واليابان بمقدار 10 مليارات دولار منذ أغسطس الماضي، لتبلغ 721 مليار دولار.