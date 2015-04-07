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بعد تأثر صورة البلاد .. الصين توثق سلوك مواطنيها

7/4/2015

الصين تتابع تصرفات مواطنيها بالخارج لتحسين صورة البلاد

قالت وكالة السياحة في الصين الثلاثاء إنها ستوثق السلوكيات "غير المتحضرة" للسائحين الصينيين ،وذلك للتصدي لسلسلة حوادث وقعت في الخارج خلال السنوات الأخيرة تقول إنها أثرت سلبا على صورة البلاد.

وعددت الوكالة سوء السلوك بالمخالفات الجمركية وتدمير البنية الأساسية العامة والمواقع التاريخية وإثارة الشغب في مواصلات العامة ولعب القمار والدعارة. وأشارت إدارة السياحة الوطنية  إلى أن هذه الأفعال تسببت في  "تلطخ صورة الصين ."

وأضافت أن السلوكيات السيئة للسائحين الصينيين جعلت الكثيرين من المواطنين يشعرون بالخزي والخجل وأن من يسلكون سلوكا سيئا في الخارج بحاجة إلى "أن يلقنوا درسا". بينما لم تذكر الوكالة أي عقوبة متوقعة.

كان طالب صيني قد أثار موجة غضب في مصر عام 2013 بعدما حفر اسمه على جدار معبد في مدينة الأقصر كما أثار زوج وزوجة صينيان الغضب في هونج كونج لأنهما سمحا لابنهما البالغ من العمر عامين بالتغوط في الطريق.

وأصدرت السلطات التايلاندية الآلاف من كتب ارشادات اللياقة والآداب باللغة الصينية في فبراير شباط بعدما ضبط سائحون صينيون وهم يجففون ملابس داخلية في معبد ويركلون جرسا في ضريح مقدس ويغسلون أرجلهم في دورة مياه عامة ، وهو ما يعد سلوكا مستهجنا من جانب السياح الصينيين.

ويعد السياح الصينيون هم الأكثر إنفاقا على السفر في العالم منذ عام 2012 ، بعدما انتعشت السياحة الخارجية في الصين خلال السنوات القليلة الماضية بين الصينيين ميسوري الحال.

 

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