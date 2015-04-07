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انقطاع الكهرباء عن البيت الأبيض و مؤسسات سيادية امريكية

7/4/2015

 
الرئيس الأمريكي باراك اوباما

عانت العديد من مناطق وسط مدينة واشنطن العاصمة الأميركية الفدرالية الثلاثاء من انقطاع التيار الكهربائي ما أغرق العديد من المباني في الظلام ومن بينها مبنى وزارة الخارجية إضافة إلى محطات قطارات المترو.

ولم تذكر شركة بيبكو للكهرباء سبب انقطاع التيار الكهربائي، واكتفت بالقول إنها تحقق
في المشكلة.

وقالت في تغريدة على تويتر "نحن نحقق حاليا في السبب وسنوفر مزيدا من التفاصيل فور حصولنا على معلومات".

وخيم الظلام على مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأميركية في منتصف مؤتمر صحافي، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. واستؤنف المؤتمر الصحافي لفترة وجيزة وسط الظلام.

وصرح مسؤولون في وزارة الخارجية للصحافيين ان شركة الكهرباء قالت إن التيار سيعود خلال الساعات المقبلة. وعملت العديد من محطات القطارات بإضاءة طارئة، إلا أن القطارات واصلت عملها.

وقالت شرطة المترو في تغريدة على تويتر إن وحداتها "تستجيب لطلبات المساعدة في
جميع المحطات المتأثرة بانقطاع الكهرباء. ولم يتم الإبلاغ عن احتجاز أي أشخاص في مصاعد عالقة في أي من المحطات".

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