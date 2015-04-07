المقاومة الشعبية تستعيد العند من يد الحوثيين

صورة نشرها ناشطون لقصف الحوثيين للضالع (الجزيرة)

أفاد مراسل قناة الجزيرة بأن قوات المقاومة الشعبية تمكنت من بسط سيطرتها على قاعدة العند العسكرية بالكامل بمحافظة لحج جنوب اليمن، مدعومة بغطاء جوي من مقاتلات تحالف عاصفة الحزم، في وقت أعلن فيه عن مقتل حوالي ستين من جماعة الحوثي في محافظة شبوة ومدينة الضالع "جنوب البلاد".

كما تمكنت المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على مثلث العند في لحج من أيدي مسلحي جماعة الحوثي ثم تقدمت باتجاه قاعدة العند العسكرية التي سيطرت عليها لاحقا.

ولقي حوالي ستين مقاتلا من جماعة الحوثي مصرعهم الاثنين سقط نصفهم بكمين في مدينة الضالع نصبته عناصر المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

من جهته أفاد مراسل الجزيرة نت نقلا عن مصدر محلي في مدينة الضالع بأن 27 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم في كمين نصبه مقاتلو المقاومة الشعبية للمسلحين الحوثيين وسط المدينة، وسمع دوي انفجارات قوية في معسكر النجدة ومبنى السجن المركزي بسناح في الضالع.

كما شهدت المدينة اشتباكات مسلحة بين المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي المدعومة بقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى بينهم خمسة من مليشيات الحوثي وصالح وجرح عشرة آخرين.

وقالت مصادر للجزيرة إن المقاومة الشعبية تصدت للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع مدعومة بالدبابات والأسلحة الثقيلة، ومنعتهم من التقدم إلى وسط المدينة، حيث لجأت القوات المهاجمة إلى قصف الضالع عشوائياً بالمدفعية والدبابات من موقعي الخزان والمظلوم مما ألحق أضرارا جسيمة بمنازل المواطنين.

من جهته طالب النائب البرلماني الشيخ صالح بن فريد العولقي "أحد أبرز مشايخ قبائل العوالق" بمد المقاومة الشعبية في عدن والضالع بالسلاح والمال لمواصلة المقاومة ودحر مليشيات الحوثي وداعميها القوات التابعة للرئيس المخلوع.