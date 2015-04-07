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الكويت تقرض مصر 1.5 مليار دولار بخمس سنوات

7/4/2015

قال عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الثلاثاء إن الصندوق سيقدم قروضا لمصر قدرها 300 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما قال البدر في تصريح لوكالة رويترز للأنباء على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت إن الصندوق يعتزم تقديم 250 مليون دينار "833 مليون دولار" قروضا في السنة المالية 2015-2016 "نصفها على الأقل للدول العربية".

والكويت من بين الدول الخليجية التي تدعم مساعي مصر للنهوض باقتصادها.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعلن في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الشهر الماضي أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه أربعة مليارات دولار للاستثمار في مصر لدعم جهودها لتحقيق الاستقرار وتوفير مناخ ملائم لنمو الاقتصاد وخلق فرص استثمارية واعدة.

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