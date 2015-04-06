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مقتل شرطي سعودي خلال عملية دهم في القطيف

6/4/2015
 
حرس الحدود السعودي

أعلن مسؤول سعودي مقتل رجل أمن خلال عملية دهم "أوكار تستخدمها عناصر إرهابية" في إحدى بلدات محافظة القطيف في شرق المملكة أمس (الأحد).

وأكدت الوكالة الرسمية نقلا عن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية "تعرض رجال الأمن لاطلاق نار" وإصابة العريف ماجد بن تركي القحطاني الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى.
 وأضافت أن "قوات الأمن قامت بتفتيش عدد من الأوكار التي توفرت أدلة على استخدامها من قبل العناصر الإرهابية ببلدة العوامية".

وأشارت إلى "ضبط كمية من الأسلحة الآلية والمسدسات والذخيرة وأجهزة اتصال (…) والقبض على أربعة سعوديين من المتورطين في استهداف رجال الأمن بإطلاق النار وهم يؤدون واجبهم".

كما "أصيب ثلاثة من رجال الأمن ومواطن ومقيم بجروح لكن حالتهم الصحية مستقرة" وفقا للمصدر.

يذكر أن القطيف شهدت تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين، سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا في العام 2012، ما أدى إلى سقوط قتلى.

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