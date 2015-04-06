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صحفي ياباني يحصل على جواز سفر لايسمح له بالسفرسوريا والعراق

6/4/2015

منعت الحكومة اليابانية مصورا صحافيا من السفر الى سوريا والعراق عبر تسليمه جواز سفر ينص على منعه من السفر الى هاتين الدولتين.

وصادرت السلطات اليابانية في فبراير الماضي جواز سفر يويشي سوجيموتو، الذي اعتاد على تغطية مناطق النزاعات منذ 20 عاما، بعدما رفض طلبا حكوميا للتخلي عن رحلة كان يخطط لها الى مخيم للاجئين السوريين.

وقد اقدم تنظيم الدولة الاسلامية في كانون الثاني/يناير على قتل رهينتين يابانيين بفارق اسبوع بعدما خطفهما في سوريا.

وحصل سوجيموتو يوم الخميس على جواز سفر جديد طُبعت عليه الجملة التالية: "جواز السفر هذا صالح لكافة الدول والمناطق باستثناء العراق وسوريا".

وردا على ذلك، قال سوجيموتو للاعلام المحلي في نييغاتا في شمال اليابان حيث يسكن انه "اخذا بالاعتبار ما قمت به في السنوات ال20 الماضية، فانه لا يمكنني ان اتقبل ابدا منعي من السفر الى سوريا والعراق لتغطية الاحداث من هناك".

وتابع "ساستمر في طلب حيازة جواز سفر عادي مثل الذي يحصل عليه اي مواطن آخر".
وقال سوجيموتو انه كان ينوي زيارة مدينة كوباني (عين العرب) على الحدود مع تركيا حيث استطاع المقاتلون الاكراد صد تقدم تنظيم الدولة الاسلامية.

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