حكومة العراق: نعمل مع كردستان لتحرير نينوى

رئيس الوزراء العراقي – حيدر العبادي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن حكومته ستعمل مع السلطات الكردية "لتحرير" محافظة نينوى من قبضة تنظيم الدولة.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي خلال أول زيارة رسمية يقوم بها لإقليم كردستان العراق منذ تولى منصبه العام الماضي إن بغداد وإربيل تواجهان عدوا مشتركا وإنهما ستحسنان العلاقات لمواجهة التهديدات.

وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع مسعود البرزاني رئيس الإقليم "لهذا مجيئنا اليوم إلى إربيل لكي نتعاون وننسق على خطة مشتركة لتحرير أهل نينوى."

ولم يعلن العبادي جدولا زمنيا لخطة استعادة السيطرة على نينوى وعاصمتها الموصل ، وتأتي زيارة رئيس الوزراء بعد أقل من أسبوع على طرد قوات عراقية وجماعات مسلحة لتنظيم الدولة من مدينة تكريت بدعم من غارات جوية لتحالف تقوده الولايات المتحدة.

وردا على سؤال عن مزاعم انتهاكات ارتكبتها الجماعات المسلحة التي نظمت صفوفها تحت مسمى لجان الحشد الشعبي قال العبادي إن من الظلم توجيه اتهامات للقوة بأكملها ، وقال "هناك مجموعة صغيرة تحاول إلصاق نفسها بالحشد الشعبي وتقوم بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والإساءة إلى الحشد الشعبي."