الصليب الأحمر: التحالف وافق على إدخال المساعدات لليمن

صورة أرشيفية لطائرة أممية تلقي مساعدات إنسانية (Getty)

أعلن الصليب الأحمر الدولي أنه حصل على موافقة تحالف عاصفة الحزم،الذي يشن ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين في اليمن، من أجل نقل المساعدات الإنسانية.

ودعت المنظمة الإغاثية الدولية إلى إقرار هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة لإيصال المساعدات.

وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اللجنة حصلت على موافقة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لنقل إمدادات طبية حيوية وعمال إغاثة إلى اليمن.

وكان الصليب الأحمر الدولي يتفاوض منذ حوالي أسبوع لنقل إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى اليمن حيث ينفذ التحالف غارات جوية منذ 11 يوما ويسيطر الآن على موانئ هذا البلد ومجاله الجوي.

وقالت المتحدثة سيتارا جبين "حصلنا على موافقة التحالف لإرسال طائرتين الآن، إحديهما تحمل إمدادات والأخرى تقل موظفي إغاثة".

وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأمل أن تصل الطائرتين إلى العاصمة صنعاء (الإثنين).

وعلى أثر مفاوضات أجرتها المنظمات الدولية غير الحكومية القلقة من الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الغارات والمعارك التي أوقعت مئات القتلى، أعلن التحالف العربي أن طائرتين للصليب الأحمر ستصلان اعتبارا من الأحد.

وطلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إقرار هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة لإيصال المساعدات.