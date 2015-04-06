اختطاف ثلاثمائة كردي شمال سوريا

منطقة عين العرب كوباني

قال مسؤول كردي الاثنين إن جبهة النصرة خطفت 300 كردي في شمال سوريا، بينما كانوا في طريقهم من بلدة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد إلى مدينتي حلب والعاصمة دمشق.

وأضاف إدريس ناسان وهو مسؤول في منطقة كوباني أن الخاطفين تركوا النساء والأطفال وأخذوا 300 من الرجال والشبان ، وأشار إلى أنهم خطفوهم من قرية تقاد على بعد 20 كيلومترا غربي حلب ، ثم نقلوهم الى بلدة الدانا في محافظة إدلب.

ومن جانبه أكد نواف خليل المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في أوروبا أن 300 شخص تقريبا اختطفوا لكنه لم يحدد الجهة التي قام الخاطفون باقتياد المختطفين اليها مؤكدا أنهم مدنيون وليس من بينهم أي مقاتلين .